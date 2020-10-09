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Трамп: Россия и Китай мечтают об американском вооружении 

News.ru и ещё 3 1 час назад
Трамп: Россия и Китай мечтают об американском вооружении
Фото: globallookpress.com
Соединённые Штаты имеют вооружение, о котором Россия и Китай только мечтают, заявил американский президент Дональд Трамп. По его словам, Вооружённые силы США являются самыми мощными в мире.
Такое заявление политик сделал в эфире The Rush Limbaugh Show.

У нас есть новые ракеты. У нас есть такое, чего нет больше ни у кого. Россия мечтает о том, что есть у нас. Китай мечтает о том, что есть у нас, — подчеркнул глава государства.

Ранее NEWS.ru писал, что Министерство национальной безопасности США включило Россию в число национальных угроз вместе с Китаем и Ираном. Кандидат политических наук Анна Арямова и американист Александр Домрин связали это решение с внутриполитической борьбой в стране.
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В мире , Азия , Армия , Ближний Восток , Войска , Конфликты , Оружие , Александр Домрин , Дональд Трамп , Департамент внутренней безопасности США , Китай , США
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