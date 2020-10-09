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Алиев назвал условие срыва переговоров по Карабаху 

Вероника Полынина 24 минуты назад
Алиев назвал условие срыва переговоров по Карабаху
Фото: Reuters
Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал условие, при котором прямые переговоры по Нагорному Карабаху могут сорваться.
По словам Алиева, если министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян скажет на встрече со своим коллегой из Азербайджана Джейхуном Байрамовым фразу: «Карабах — это Армения», переговоры сразу завершатся.

«Если он сегодня скажет что-то такое, о переговорах не может идти речи. Я об этом говорил, и никто нас не заставит», — заявил Ильхам Алиев, его слова приводит РИА «Новости».

Алиев заявил о взятии территорий Нагорного Карабаха
Ранее в Москве началась встреча глав внешнеполитических ведомств России, Азербайджана и Армении Сергея Лаврова, Джейхуна Байрамова и Зограба Мнацаканяна. Переговоры по Нагорному Карабаху проходят в закрытом режиме. Возможно, по окончании встречи состоится пресс-конференция.
Главы МИД Азербайджана и Армении прибыли в Москву за несколько часов до начала переговоров. На консультации по Нагорному Карабаху они были приглашены президентом России Владимиром Путиным.
Как писал «Рамблер», конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе перешел в острую фазу 27 сентября. Регулярно появляются сообщения об обстрелах Степанакерта и Шуши, стороны конфликта заявляют о жертвах среди мирных жителей.
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Комментарии 27
В мире , Война, Карабах , Джейхун Байрамов , Ильхам Алиев , Зограб Мнацаканян , Сергей Лавров , Владимир Путин , МИД , РИА Новости
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