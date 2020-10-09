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Посол США: наша страна останется союзником Черногории 

ИА Regnum и ещё 1 1 час назад
Посол США: наша страна останется союзником Черногории
Фото: РИА Новости
Председатель парламента Черногории Алекса Бечич на встрече с послом США в Черногории Джуди Раджзин Рейнке 9 октября отметил, что Соединенные Штаты являются преданным другом Черногории. Бечич поблагодарил посла США за её приверженность двусторонним отношениям и выразил ожидание того, что две страны будут продолжать взаимовыгодное сотрудничество и в рамках партнерства в НАТО. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.
Посол отметила, что США останутся союзниками Черногории и добавила, что в свете демократических изменений в Черногории политические дебаты должны возобновиться в парламенте страны.
Напомнив, что США чрезвычайно ценят партнерство Черногории и ее евроатлантическое направление политики, посол подчеркнула готовность оказать экспертную помощь по реформам, которые будет готов одобрить новый созыв парламента Черногории, и особенно по тем преобразованиям, которые требуется провести, согласно отчету Европейской Комиссии по Черногории за 2020 год.
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Комментарии
В мире , Еврокомиссия , НАТО , США , Черногория
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