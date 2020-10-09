Посол США: наша страна останется союзником Черногории 

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Председатель парламента Черногории Алекса Бечич на встрече с послом США в Черногории Джуди Раджзин Рейнке 9 октября отметил, что Соединенные Штаты являются преданным другом Черногории. Бечич поблагодарил посла США за её приверженность двусторонним отношениям и выразил ожидание того, что две страны будут продолжать взаимовыгодное сотрудничество и в рамках партнерства в НАТО . Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

Посол отметила, что США останутся союзниками Черногории и добавила, что в свете демократических изменений в Черногории политические дебаты должны возобновиться в парламенте страны.