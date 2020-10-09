Украина вышла из соглашения СНГ

Украина вышла из соглашения о сотрудничестве государств — участников Содружества независимых государств (СНГ) в борьбе с незаконной миграцией. Такое решение в пятницу приняло правительство страны, поддержав проект закона "О выходе из соглашения о сотрудничестве государств — участников СНГ в борьбе с незаконной миграцией".

Документ, подписанный в Москве 6 марта 1998 года, заложил основу правовой базы по осуществлению взаимодействия стран Содружества в области миграционного контроля, учета иностранных граждан, незаконно пребывающих на их территориях, выработки механизма депортации, гармонизации национального законодательства и обмена информацией о незаконной миграции.

Согласно действующим до сих пор договоренностям в рамках СНГ, незаконные мигранты, выявленные на территории одной из сторон, подлежат депортации в государство выезда в соответствии с законодательством государства въезда, если иное не предусмотрено международными договорами. При этом передача незаконных мигрантов осуществляется в соответствии с отдельными договоренностями сторон в этой области.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года новое руководство страны заявило, что начинает процесс разрыва договоров в рамках СНГ. В мае 2018 года Украина прекратила участие в работе уставных органов Содружества, ее представительство при уставных органах СНГ было закрыто. В том же году Киев вышел из ряда соглашений о сотрудничестве в рамках СНГ. Это, в частности, соглашения о сотрудничестве в области внешнеэкономической деятельности, о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки, о межгосударственном обмене экономической информацией, об обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений, несколько налоговых соглашений. Среди последних соглашений СНГ, от которых отказался Киев, — семь договоров в сфере гражданской авиации. Кроме того, в сентябре украинская сторона разорвала соглашения о сотрудничестве в области ветеринарии, в области санитарной охраны территорий государств — участников СНГ и о создании координационного совета по карантину растений членов Содружества.