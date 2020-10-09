Лукашенко дал Польше совет

По данным польского госизбиркома, во втором туре президентских выборов, который состоялся 12 июля, кандидат от правящей партии "Право и справедливость" Дуда набрал 51,03% голосов избирателей и опередил кандидата от оппозиционного объединения "Гражданская коалиция" Рафала Тшасковского, набравшего 48,97% голосов.

"А то, что там поляки хайпуют сегодня на Беларуси — подождите неделю и вы увидите, что будет в Польше. Почему литовцы, поляки и украинцы лезут к нам? Потому что у них катастрофическая ситуация, надо население отвлечь, а еще пальцем показать, что мы в этом виноваты. Поэтому потерпите немножко — с ними люди там скоро начнут разбираться… А то у нас, видите ли, "выборы несправедливые, 80%". А 50,5% — в Польше победил Дуда. Сейчас уже все заявляют, что полнейшая фальсификация. Вот там надо разобраться", — приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь.

МИД Белоруссии 2 октября сообщил, что Польше и Литве предложено до 9 октября сократить дипломатическое присутствие в стране — с 50 до 18 и с 25 до 14 сотрудников соответственно. Как заявляли в МИД, это связано с "откровенно недружественными телодвижениями" в отношении Минска со стороны этих двух стран ЕС , которые неприкрыто вмешиваются во внутренние дела и игнорируют базовые суверенные права Белоруссии.

Шестого октября представительство ЕС в Минске заявило, что требование властей Белоруссии о сокращении Польшей и Литвой дипломатического присутствия в Минске является контрпродуктивным, послы этих стран отозваны для консультаций. Позже стало известно, что Минск временно покидают послы и других стран ЕС — Германии, Латвии, Эстонии.

Белорусские власти до этого неоднократно заявляли, что продолжающиеся в стране протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял западные страны в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.