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Атамбаев заявил, что заранее знал о готовящемся на него покушении 

Газета.Ru и ещё 1 1 час назад
Атамбаев заранее знал о готовящемся на него покушении
Фото: РИА Новости
Экс-президент Киргизии Атамбаев в пятницу, 9 октября, заявил, что ему заранее было известно о готовящемся на него покушении.
Он уведомил, что такие сведения поступили к нему еще 8 октября. По словам Атамбаева, к его покушению могут иметь отношение силовики.
Бывший глава республики также отметил, что невзирая на это, он и дальше "будет с народом".

"Я буду с народом. Это моя земля. Это моя родина. За нее погибают люди, как этот 19-летний парень Умут. Седьмого апреля сколько погибло. Тилек Токтогазиев (оппозиционер, выдвинут единомышленниками на пост первого вице-премьера. — "Газета.Ru") вот, молодой парень — получил тяжелое ранение камнем. Они заготовили заранее камни, оружие!" — заявил Атамбаев.

Ранее советница экс-президента Киргизии Кундуз Жолдубаева заявила, что в автомобиль, в котором он находился, стреляли боевыми пулями.
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В мире , Газета.Ru , Кыргызстан
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