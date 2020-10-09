Атамбаев заранее знал о готовящемся на него покушении

Экс-президент Киргизии Атамбаев в пятницу, 9 октября, заявил, что ему заранее было известно о готовящемся на него покушении.

Он уведомил, что такие сведения поступили к нему еще 8 октября. По словам Атамбаева, к его покушению могут иметь отношение силовики.

Бывший глава республики также отметил, что невзирая на это, он и дальше "будет с народом".

"Я буду с народом. Это моя земля. Это моя родина. За нее погибают люди, как этот 19-летний парень Умут. Седьмого апреля сколько погибло. Тилек Токтогазиев (оппозиционер, выдвинут единомышленниками на пост первого вице-премьера. — "Газета.Ru") вот, молодой парень — получил тяжелое ранение камнем. Они заготовили заранее камни, оружие!" — заявил Атамбаев.

Ранее советница экс-президента Киргизии Кундуз Жолдубаева заявила, что в автомобиль, в котором он находился, стреляли боевыми пулями.