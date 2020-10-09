Байден намерен узаконить марихуану 

Мы декриминализируем марихуану. Удалим записи о тех, кто осуждён за марихуану, — цитирует Reuters политика, сделавшего заявление во время дебатов кандидатов в вице-президенты.

В результате торгов 8 октября акции компаний поднялись в цене от 10,3% до 18,3%.

Многие штаты в Соединённых Штатах уже узаконили использование марихуаны. Однако банки и другие финансовые учреждения до настоящего времени не хотели сотрудничать с отраслью, так как согласно федеральному законодательству доступ к каннабису до сих пор ограничен.

По словам Кейт Сич, соучредителя компании Sunderstorm, производящей продукты с содержанием марихуаны, доступ к банковским услугам поменяет отрасль и освободит рынки капитала для инвестиций, а также минимизирует риски для компаний, чей бизнес связан с каннабисом.

Ранее стало известно, что большинство жителей крупных европейских стран хотят, чтобы президентские выборы в США выиграл кандидат от Демократической партии Джо Байден. Таковы результаты опроса, проведённого компанией YouGov. Исследование проводилось с 15 сентября по 4 октября в Великобритании, Германии, Дании, Испании, Италии, Франции и Швеции. В нём приняли участие в общей сложности более девяти тысяч человек.

Больше всего Байдена поддерживают датчане — 80% респондентов из этой страны хотят видеть его президентом США. В его пользу также высказались 58% итальянцев, а в остальных странах поддержка политика составляет 61–71%. Подавляющее большинство участников опроса сомневается, что выборы президента США будут свободными и честными. Наиболее скептически настроены жители Германии (54%). Не верят в прозрачность голосования в Штатах также многие британцы, французы и шведы. На честность выборов американского лидера надеются не более 11% европейцев.

Выборы президента США намечены на 3 ноября 2020 года. Однако согласно данным на конец сентября, досрочно проголосовали уже более миллиона американцев. Наблюдатели назвали этот показатель «историческим». Они предполагают, что всплеск активности избирателей вызван новыми порядками, связанными ограничениями из-за коронавируса, писал NEWS.ru.