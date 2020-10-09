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Пранкеры разыграли парламент Дании от лица Тихановской 

Вероника Полынина 17 минут назад
Пранкеры разыграли парламент Дании от лица Тихановской
Фото: Reuters
Пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, более известные как Вован и Лексус, подтвердили РЕН ТВ, что в течение сорока минут разговаривали с членами парламента Дании от лица экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской.
Алексей Столяров заявил, что разочарован тем, что пресс-служба парламента сообщила об их разговоре раньше, чем запись беседы была опубликована на их сайте. Ролик планировалось разместить в понедельник.

«Видео этого заседания Светланы Тихановской будет в понедельник. Пока мы отдыхаем. А то, что парламент Дании выдал ту новость раньше времени, за это мы выражаем ноту протеста», — пошутил Лексус.

Как сообщал «Рамблер», ранее в датском парламенте сообщили, что неизвестный выдавал себя за экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую на онлайн-заседании комитета по внешней политике парламента. В начале заседания, которое было посвящено вопросам политической ситуации в Белоруссии, притворявшийся Тихановской человек сказал, что не может включить веб-камеру, так как она не работает. Спустя 40 минут участники встречи поняли, что что-то не так, и завершили собрание. В парламенте подчеркнули, что на заседании не было сказано ничего, что могло бы нанести ущерб внешнеполитическому курсу Дании. Кроме того, было объявлено, что теперь доступ к камере станет обязательным условием участия в онлайн-переговорах.
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Комментарии
В мире , Алексей Столяров , Светлана Тихановская , Владимир Кузнецов , РЕН ТВ , Дания
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