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Европа призвала Белоруссию отменить смертную казнь 

Деловая газета «Взгляд» 36 минут назад
Представители Евросоюза (ЕС) и Совета Европы призвали Белоруссию, единственную европейскую страну, в которой до сих пор проводятся смертные казни, отменить высшую меру.
В совместном заявлении представителей Европейского союза и Совета Европы говорится, что «в преддверии Всемирного и Европейского дня борьбы со смертной казнью (отмечается 10 октября) Европейский союз и Совет Европы вновь заявляют о своем неприятии применения смертной казни при любых обстоятельствах и призывают к всеобщей отмене смертной казни», передает РИА «Новости».

«Мы приветствуем продолжающееся сокращение применения смертной казни, подтверждая общую тенденцию к всеобщей отмене смертной казни», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в 2019 году казни проводились только в 20 странах мира.

«Это исторический минимум, но тем не менее на 20 стран слишком много. Поэтому мы пользуемся случаем, чтобы призвать всех членов Организации Объединенных Наций поддержать резолюцию о моратории на применение смертной казни на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 2020 года», — добавили они.

«Мы призываем те государства-члены Совета Европы, которые еще не присоединились к соответствующим протоколам к Европейской конвенции о правах человека и ко Второму факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленному на отмену смертной казни: сделайте это без промедления», — говорится в заявлении.

«Совет Европы и ЕС еще раз призывают Белоруссию, единственную европейскую страну, в которой до сих пор проводятся казни, отменить смертную казнь и присоединиться к подавляющему большинству стран, которые раз и навсегда отказались от этой жестокой и бесчеловечной практики», — добавили представители.

Представители ЕС и Совета Европы призвали государства-наблюдатели Совета Европы, которые еще не отменили смертную казнь, «способствовать открытому обсуждению препятствий, стоящих на их пути к отмене смертной казни.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Белоруссия остается единственной страной в Европе, где используют высшую меру наказания. И хотя критика со стороны ЕС не утихает, приговоры по-прежнему приводят в исполнение. Последний был совсем недавно — в июне 2019 года. Сейчас преступников казнят на территории тюрьмы, в специальном помещении, а в 90-е это происходило в лесу, прямо у вырытых могил. В течение последних 20 лет в Белоруссии казнили свыше 400 человек.
Напомним, в августе начальник главного управления Европы и Северной Америки МИД Белоруссии Андрей Бушило заявил, что вопрос об отмене смертной казни в Белоруссии не должен становиться инструментом давления в диалоге со странами Европы.
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В мире , Видео , СНГ , Генассамблея ООН , МИД , ЕС , ООН , Совет Европы , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд"
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