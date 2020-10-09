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Лукашенко рассказал новые подробности побега Тихановской 

Артём Кульша 54 минуты назад
Лукашенко рассказал новые подробности побега Тихановской
Фото: ТАСС
Политик Светлана Тихановская сама попросила президента Белоруссии Александра Лукашенко вывезти ее из страны. Об этом, как сообщает БЕЛТА, рассказал сам Лукашенко.
9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл Александр Лукашенко, а второе место заняла Тихановская. После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, а Тихановская уехала в Литву.
Сегодня Лукашенко провел совещание по актуальным вопросам. В ходе него он заявил, что спас Тихановскую. По словам президента Белоруссии, протестующие собирались сделать из нее сакральную жертву — переодеться в сотрудников «Альфы» и поджечь штаб оппозиции с нею внутри. Министерству внутренних дел это стало известно. Преступление было предотвращено. На следующий день Тихановская попросилась на прием к главе МВД.

«Просьба была одна: "Пожалуйста, передайте президенту, я хочу уехать из Белоруссии". Мы понимали, что может быть беда. И я отдал распоряжение», — рассказал Лукашенко, добавив, что также распорядился выдать Тихановской 15 тысяч долларов, так как у нее не было денег.

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В мире , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , МВД
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