Лукашенко рассказал новые подробности побега Тихановской 

Политик Светлана Тихановская сама попросила президента Белоруссии Александра Лукашенко вывезти ее из страны. Об этом, как сообщает БЕЛТА, рассказал сам Лукашенко.
9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл Александр Лукашенко, а второе место заняла Тихановская. После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, а Тихановская уехала в Литву.
Сегодня Лукашенко провел совещание по актуальным вопросам. В ходе него он заявил, что спас Тихановскую. По словам президента Белоруссии, протестующие собирались сделать из нее сакральную жертву — переодеться в сотрудников «Альфы» и поджечь штаб оппозиции с нею внутри. Министерству внутренних дел это стало известно. Преступление было предотвращено. На следующий день Тихановская попросилась на прием к главе МВД.
«Просьба была одна: "Пожалуйста, передайте президенту, я хочу уехать из Белоруссии". Мы понимали, что может быть беда. И я отдал распоряжение», — рассказал Лукашенко, добавив, что также распорядился выдать Тихановской 15 тысяч долларов, так как у нее не было денег.