Лукашенко рассказал новые подробности побега Тихановской 

«Просьба была одна: "Пожалуйста, передайте президенту, я хочу уехать из Белоруссии". Мы понимали, что может быть беда. И я отдал распоряжение», — рассказал Лукашенко, добавив, что также распорядился выдать Тихановской 15 тысяч долларов, так как у нее не было денег.