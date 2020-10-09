Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Евросоюз захотел расширить санкции против Белоруссии 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 9 1 час назад
ЕС захотел расширить санкции против Белоруссии
Фото: depositphotos.com
Главы МИД 27 стран Евросоюза решили расширить список санкций против белорусского руководства, об этом они объявят на заседании 12 октября, сообщил представитель ЕС высокого ранга.

«На заседании будет объявлено, что мы работаем над добавлением людей в черный список», — сказал представитель ЕС, передает ТАСС.

Он уточнил, что речь идет про санкции, введенные «в связи с фальсификацией результатов выборов и нарушением прав человека» в Белоруссии.
Ранее ЕС официально ввел в действие санкционный список по Белоруссии, в который вошли 40 человек, исключая президента Александра Лукашенко.
После этого минфин США объявил о введении санкций в отношении восьми белорусских чиновников, включая главу МВД Юрия Караева и секретаря ЦИК Елену Дмухайло.
Видео дня. Осужденная по делу «Оборонсервиса» Васильева стала академиком
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Польша отозвала часть дипперсонала из Белоруссии Польша отозвала часть дипперсонала из Белоруссии Глава МИД Украины захотел докурить сигару Черчилля Глава МИД Украины захотел докурить сигару Черчилля На экс-премьера Грузии Мерабишвили напали в ресторане На экс-премьера Грузии Мерабишвили напали в ресторане
В мире , Юрий Караев , Александр Лукашенко , МИД , ЕС , Казначейство США , МВД , Центризбирком России , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Хочу покончить жизнь самоубийством»
«Хочу покончить жизнь самоубийством»
Найденные в пробах Навального амиды оказались не токсичны
Найденные в пробах Навального амиды оказались не токсичны
Собянин объявил о новых ограничениях в Москве
Собянин объявил о новых ограничениях в Москве
Закиданное касками руководство попало на видео
Закиданное касками руководство попало на видео
Видео
Пытавшаяся продать новорожденного ребенка мать попала на видео
00:22
Пытавшаяся продать новорожденного ребенка мать попала на видео
Происшествия
Косившие траву в снег коммунальщики в Сибири попали на видео
00:29
Косившие траву в снег коммунальщики в Сибири попали на видео
Общество
Мать полгода держала младенца в шкафу и морила голодом
Происшествия
Маколей Калкин примерил маску с изображением своего лица
00:33
Маколей Калкин примерил маску с изображением своего лица
Шоу-бизнес
Опубликовано видео пожара в небоскребе в Южной Корее
00:40
Опубликовано видео пожара в небоскребе в Южной Корее
Происшествия В мире
Пропавшая под Тулой школьница попала на видео
01:11
Пропавшая под Тулой школьница попала на видео
Происшествия
Момент гибели актера в бассейне фитнес-клуба попал на видео
00:46
Момент гибели актера в бассейне фитнес-клуба попал на видео
Происшествия
В магазине устроили массовую драку из-за банки энергетика
00:30
В магазине устроили массовую драку из-за банки энергетика
Происшествия
Опубликовано видео прибытия отрядов разминирования под Рязань
00:52
Опубликовано видео прибытия отрядов разминирования под Рязань
Происшествия
Надевшая на голову пакет вместо маски москвичка попала на видео
00:43
Надевшая на голову пакет вместо маски москвичка попала на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение