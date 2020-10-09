Азербайджан показал уничтожение армянских военных 

Армия Азербайджана убила и ранила большое количество военнослужащих Армении . Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского Министерства обороны.

27 сентября, как сообщал «Рамблер», Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстреле своих позиций, сообщили об ответных обстрелах и ввели военное положение.

Шесть часов назад пресс-служба азербайджанского Минобороны опубликовала на YouTube видеозапись, на которой запечатлено уничтожение армянских военнослужащих и техники с воздуха. В подписи к ней сказано, что в ходе ожесточенных боев по всей линии фронта во второй половине дня 8 октября и до утра 9-го было убито и ранено большое количество военных Армении.

В частности, погиб начальник артиллерии 5-го горнострелкового полка Вооруженных сил Армении подполковник Арман Дермеян и был тяжело ранен начальник штаба 10-й горнострелковой дивизии полковник Самвел Григорян.

Кроме того, было разрушено здание штаба 5-го горнострелкового полка и уничтожены 13 танков Т-72, две боевые машины пехоты, четыре реактивных системы залпового огня «Град», две самоходно-артиллерийские установки «Акация», три пушки Д-30, две радиолокационные системы и большое количество автомобильной техники противника. Шесть танков Т-72 в полном рабочем состоянии были захвачены.