Румыния отозвала посла из Белоруссии 

Посол Румынии в Белоруссии Виорел Мошану отозван для консультаций, сообщил в пятницу румынский министр иностранных дел Богдан Ауреску.
Ранее стало известно, что Польша отозвала на консультации часть дипломатического персонала из Белоруссии.
"Мы решили отозвать нашего посла в Белоруссии для консультаций в знак солидарности с Литвой и Польшей. Белоруссия должна понять, что давление на дипломатическом уровне на страны ЕС не поможет диалогу и не приведет к положительному результату", — написал Ауреску в Twitter.
Ранее белорусский МИД потребовал от Польши и Литвы до 9 октября сократить дипломатическое присутствие в республике. Как заявлял неделю назад пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Белоруссии Анатолий Глаз, это связано с "однозначно деструктивной деятельностью со стороны указанных стран". Как пояснял Глаз, Польше и Литве предложено привести к паритету с белорусскими загранучреждениями в этих странах состав своих дипломатических представительств. Для Литвы это сокращение с 25 до 14 дипломатов, для Польши — с 50 до 18. Как уточнял Глаз, предложение МИД в данном случае "обязательно к исполнению".
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил сожаление в связи с озвученным Минском требованием по отношению к дипмиссиям двух стран Евросоюза, отметил, что оно противоречит диалогу и еще больше изолирует белорусские власти. А замглавы МИД Польши Марчин Пшидач пригрозил, что требование о резком сокращении числа польских дипломатов в Белоруссии не останется без адекватного ответа. Пшидач отмечал, что Варшава найдет "области и способы ответить на этот недружественный жест в нужное время и в соответствующей форме".