Румыния отозвала посла из Белоруссии 

"Мы решили отозвать нашего посла в Белоруссии для консультаций в знак солидарности с Литвой и Польшей. Белоруссия должна понять, что давление на дипломатическом уровне на страны ЕС не поможет диалогу и не приведет к положительному результату", — написал Ауреску в Twitter.