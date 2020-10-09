В Чернобыле обнаружили бабочку размером с птицу 

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике выявили редкий вид бабочек, по размерам способных сравниться с птицей. Об этом представители учреждения сообщили в своем аккаунте в Facebook.

Голубая ленточница (Catocala fraxini) сама прилетела к ученым. По словам специалистов, это один из крупнейших видов бабочек, обитающих на Украине и в Европе. Размах ее крыльев может достигать 110 миллиметров.

Ленточница активна по ночам и летит на свет. В научном отделе заповедника отметили, что как только дожди прекратятся, бабочку перенесут на ее любимое дерево — тополь.