Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

В Чернобыле обнаружили бабочку размером с птицу 

РИА Новости 1 час назад
В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике выявили редкий вид бабочек, по размерам способных сравниться с птицей. Об этом представители учреждения сообщили в своем аккаунте в Facebook.
Голубая ленточница (Catocala fraxini) сама прилетела к ученым. По словам специалистов, это один из крупнейших видов бабочек, обитающих на Украине и в Европе. Размах ее крыльев может достигать 110 миллиметров.
Ленточница активна по ночам и летит на свет. В научном отделе заповедника отметили, что как только дожди прекратятся, бабочку перенесут на ее любимое дерево — тополь.
Последние новости
Пропавшую летом модель нашли в могиле вместе с останками шести человек Пропавшую летом модель нашли в могиле вместе с останками шести человек Эксперт рассказал, что означает эхо при разговоре по телефону Эксперт рассказал, что означает эхо при разговоре по телефону Переболевшие COVID-19 рассказали о странных симптомах Переболевшие COVID-19 рассказали о странных симптомах
В мире , Видео , Чернобыль
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Хочу покончить жизнь самоубийством»
«Хочу покончить жизнь самоубийством»
Врач предрек Овсиенко судьбу Легкоступовой
Врач предрек Овсиенко судьбу Легкоступовой
В семье Оскара Кучеры трагедия
В семье Оскара Кучеры трагедия
Решена судьба пропускного режима в Москве
Решена судьба пропускного режима в Москве
Видео
Пытавшаяся продать новорожденного ребенка мать попала на видео
00:22
Пытавшаяся продать новорожденного ребенка мать попала на видео
Происшествия
Косившие траву в снег коммунальщики в Сибири попали на видео
00:29
Косившие траву в снег коммунальщики в Сибири попали на видео
Общество
Мать полгода держала младенца в шкафу и морила голодом
Происшествия
Маколей Калкин примерил маску с изображением своего лица
00:33
Маколей Калкин примерил маску с изображением своего лица
Шоу-бизнес
Опубликовано видео пожара в небоскребе в Южной Корее
00:40
Опубликовано видео пожара в небоскребе в Южной Корее
Происшествия В мире
Пропавшая под Тулой школьница попала на видео
01:11
Пропавшая под Тулой школьница попала на видео
Происшествия
Момент гибели актера в бассейне фитнес-клуба попал на видео
00:46
Момент гибели актера в бассейне фитнес-клуба попал на видео
Происшествия
В магазине устроили массовую драку из-за банки энергетика
00:30
В магазине устроили массовую драку из-за банки энергетика
Происшествия
Опубликовано видео прибытия отрядов разминирования под Рязань
00:52
Опубликовано видео прибытия отрядов разминирования под Рязань
Происшествия
Надевшая на голову пакет вместо маски москвичка попала на видео
00:43
Надевшая на голову пакет вместо маски москвичка попала на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение