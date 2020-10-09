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Лукашенко: уличные протесты в Белоруссии «сдулись» 

RT на русском и ещё 2 22 минуты назад
Лукашенко: «Уличные протесты в Белоруссии „сдулись“»
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что уличные протесты в республике «сдулись». Тем не менее, организаторы акций, по его словам, постоянно меняют тактику и привлекают молодёжь и детей.

«Не надо питать каких-то иллюзий: от новых попыток взорвать обстановку в стране никто не отказался — заняли или выжидательную позицию, или это новый этап этой цветной революции… Да, они, как многие говорят, сдулись. Это правда. Но появился больший радикализм», — цитирует его БЕЛТА.

По словам Лукашенко, «радикалы пытаются этих зевак, молодёжь, детей втянуть в какую-то провокацию».

«Молодёжь намеренно направляется (или бросают их) на провокации: идите к домам ОМОНа, жгите машины, освобождайте "политзаключенных" на Окрестина, блокируйте дороги, бросайтесь под служебный транспорт ГАИ и прочее», — пояснил он.

Как отметил белорусский лидер, «кому-то явно не хватает крови и сакральных жертв».
В то же время, как считает Лукашенко, белорусы увидели «деструктивность этого уличного движения»

«Они испытали на себе все прелести так называемой уличной демократии, попав в многокилометровые пробки. Родители не могут уложить ребенка спать из-за орущей под окнами толпы», — добавил он.

Лукашенко также выразил мнение, что в условиях «беспрецедентной внешней турбулентности» страна сможет выжить только за счёт внутренней стабильности.
В сентябре МВД Белоруссии заявило о недопустимости использования детей в политических акциях.
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Комментарии
В мире , Александр Лукашенко , ГИБДД , МВД
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