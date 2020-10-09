В Бишкеке начались столкновения 

4 октября, как сообщал «Рамблер», в Киргизии состоялись парламентские выборы. 5 октября в Бишкеке началась акция протеста с требованием провести новое голосование по той причине, что действующие власти подкупали избирателей и применяли административный ресурс. Протестующие захватили здание парламента, администрации президента, правительства, мэрии Бишкека и Генеральной прокуратуры, а их лидеры объявили себя временными руководителями страны.
Сегодня разные оппозиционные партии отдельно друг от друга устроили митинги в центре столицы Киргизии. В какой-то момент их участники сошлись. Между ними начались столкновения. По данным местных средств массовой информации, также между ними началась стрельба.
Ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ввел режим чрезвычайного положения на территории Бишкека. Он вступит в силу сегодня в 17:00 по московскому времени и будет подразумевать введение комендантского часа и войск для охраны правопорядка, возможность ввода контроля за деятельностью СМИ, ограничения движения транспорта и выдворения нарушителей порядка за пределы города.