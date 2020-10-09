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Пашинян готов помириться с Баку 

Павел Тиунов 42 минуты назад
Пашинян готов помириться с Баку
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянские власти готовы возобновить перемирие с азербайджанскими коллегами, сообщает ТАСС. Он подчеркнул, что в случае продолжения конфликта Нагорному Карабаху грозит гуманитарная катастрофа.
Пашинян подчеркнул, что военные действия со стороны Азербайджана и Турции направлены не только против непризнанной республики, но и против Армении в целом. Он отметил, что Нагорный Карабах уже находится на пороге гуманитарного кризиса. Поэтому армянские власти, по его словам, готовы возобновить мирный процесс с отсылкой к заявлениям Минской группы.
Как сообщал «Рамблер», ранее Никол Пашинян назвал условие для перемирия с Азербайджаном. Премьер заявил, что Ереван готов вести переговоры с Баку, если только Турция исключит свое дальнейшее участие в конфликте. Высказывание главы армянского кабмина прозвучало на фоне заявления министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, который по-прежнему отрицает влияние Анкары на события в Карабахе. При этом турецкие власти, по его словам, в открытую готовы предоставить поддержку Азербайджану, если он её попросит.
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Комментарии
В мире , Никол Пашинян , Мевлют Чавушоглу , ИТАР-ТАСС , Армения , Баку
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