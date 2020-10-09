Пашинян готов помириться с Баку 

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянские власти готовы возобновить перемирие с азербайджанскими коллегами, сообщает ТАСС. Он подчеркнул, что в случае продолжения конфликта Нагорному Карабаху грозит гуманитарная катастрофа.

Пашинян подчеркнул, что военные действия со стороны Азербайджана и Турции направлены не только против непризнанной республики, но и против Армении в целом. Он отметил, что Нагорный Карабах уже находится на пороге гуманитарного кризиса. Поэтому армянские власти, по его словам, готовы возобновить мирный процесс с отсылкой к заявлениям Минской группы.