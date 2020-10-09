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Лукашенко поручил провести кадровые перестановки в вузах 

RT на русском и ещё 3 25 минут назад
Лукашенко поручил провести кадровые перестановки в вузах
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поведение части студентов показывает их небрежное отношение к высшему образованию, в связи с чем необходимо решить кадровую проблему по этим вузам.
Об этом информирует БЕЛТА.

«Поведение части студентов показывает их, мягко говоря, небрежное отношение к высшему образованию», — заявил президент страны.

По словам Лукашенко, это может привести к утрате ценности высшего образования как значимой социальной ступени.
Президент Белоруссии добавил, что ректоры вузов «недорабатывают».

«В ближайшее время, в течение недели, мы должны решить кадровую проблему по таким вузам», — сказал он.

В сентябре Лукашенко заявил о необходимости проведения перерегистрации политических партий в республике.
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