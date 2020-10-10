Зеленского просят закупить вакцину РФ от COVID-19

«Я сейчас, наверное, скажу то, за что меня часть фракции «Слуга народа» может забросать камнями… Если действительно эта вакцина покажет себя как эффективная, мы не имеем права не воспользоваться той возможностью, чтобы спасти даже одну человеческую жизнь в нашей стране», — цитирует его РИА Новости.