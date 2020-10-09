Обзор иноСМИ: что «обнуляет авторитет» России 

The New York Times: Россию окружила нестабильность

Московский корреспондент американской газеты The New York Times Антон Трояновский заявил , что Россия начала терять позиции в «самопровозглашенной сфере своего влияния».

Одновременные кризисы в Белоруссии , Средней Азии и на Кавказе ошеломили Кремль, заставив его изо всех сил пытаться укрепить свое положение в бывших советских республиках.

«Для Москвы в этих конфликтах нет ничего хорошего», — заявил Константин Затулин, депутат Госдумы и союзник президента России Владимира Путина, специализирующийся на отношениях с ближним зарубежьем.

По мнению Трояновского, после многих лет работы по дестабилизации Запада Путин внезапно оказался в окружении нестабильности: в результате поддержки Кремлем Александра Лукашенко дружественные белорусы отвернулись от России, а каждый день конфликта в Карабахе «обнуляет авторитет» страны.

«Мальчик на побегушках Путина» наносит ответный удар

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер подает в суд на газету Bild, в которой вышло интервью с оппозиционером Алексеем Навальным , назвавшим Шредера «мальчиком на побегушках Путина». Как пишет Der Tagesspiegel, хотя репутация Шредера в Германии и страдает из-за дружбы с президентом России Владимиром Путиным, некоторые из его убеждений разделяют власти страны.

В частности, Шредер предупреждал, что если остановить «Северный поток-2» из-за Навального, десять миллиардов евро инвестиций будут потрачены впустую. Федеральное правительство больше не хочет останавливать проект, а Шредер обещает разобраться с Bild за публикацию слов Навального о «тайных платежах», которые экс-канцлер якобы получает от России.

Финны рассказали о жизни «маленького принца» Белоруссии

Финская газета Ilta-Sanomat заявила , что кадры, на которых сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай появляется с оружием рядом с отцом — четкий сигнал для оппонентов Лукашенко: им будет противостоять не только отец, но и сын, которого воспитывали как преемника.

Недавно Николай появился рядом с отцом на открытии новой церкви. Стройный молодой человек ростом более 190 сантиметров походил на телохранителя отца. Когда Лукашенко-старший разговаривал с прихожанами, Коля внимательно следил, чтобы никто не мог подойти слишком близко.

Николай уже встречался с лидером Китая, экс-главой США Бараком Обамой , двумя папами римскими, играл на пианино с главой РФ Владимиром Путиным, получил в подарок от экс-премьера Дмитрия Медведева золотой пистолет, а благодаря своей внешности стал «мечтой фанаток».

США обвинили РФ и Китай в попытках помешать американской вакцине

Глава Национального центра контрразведки США Билл Эванина обвинил Россию, Китай и Иран в попытках подорвать усилия американцев по созданию вакцины от корнавируса. Об этом сообщает CNN.

Эванина назвал заражение главы США Дональда Трампа коронавирусом «открытой раной», которую могут использовать враги. По его словам, три основных противника США, пытающихся повлиять на выборы 2020 года, — Россия, Китай и Иран — также проводят операции влияния, когда дело доходит до коронавируса.

Эванина утверждает, что службы внешней разведки предотвращают кражу данных и борются с препонами, которые противники создают американской вакцине. «Конечно, Китай, Россия и Иран, пытаются помешать нам получить вакцину», — заключил он.

Бойня в Филадельфии вывела город на второе место по числу убийств

В результате стрельбы в Филадельфии погиб один человек погиб и шестеро получили ранения. Как сообщает Fox News, массовый обстрел произошел в городе, который два года назад объявил проблему перестрелок «кризисом общественного здравоохранения».

По данным канала, 29-летний мужчина скончался после ранения в затылок, остальные пострадавшие в возрасте от 25 до 38 лет находятся в больнице. Группа мужчин стояла возле магазина, когда стрелок подошел и открыл по ним огонь. Fox News отмечает, что по количеству убийств Филадельфия уступает только Чикаго.