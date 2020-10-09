Лукашенко назвал гарантию выживания Белоруссии

В Белоруссии третий месяц продолжаются массовые акции протеста. Они начались после выборов президента Белоруссии, на которых Лукашенко победил с результатом более чем 80 процентов голосов. Митингующие требуют его отставки, проведения новых президентских выборов, а также прекращения насилия со стороны силовиков и привлечения к ответственности тех, кто жестоко разгонял первые протесты и пытал задержанных.