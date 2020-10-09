Лукашенко назвал гарантию выживания Белоруссии

«Если мы хотим зваться народом, если мы нация, мы должны сплотиться и выстоять», — сказал он.
«Белорусы голосовали за мир и порядок в стране, и мы обязаны выполнить этот наказ народа. Держа в поле зрения наших прямых оппонентов, мы упускаем нейтральную, но тоже активную часть нашего общества, которая находится, если можно так сказать, между властью и оппозицией. Эти люди хотят стабилизации, отдельные из них находятся в состоянии неопределенности. Поэтому им надо дать четкий ориентир дальнейшего развития общественно-политической ситуации в Белоруссии», — резюмировал президент.