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Лукашенко назвал гарантию выживания Белоруссии

Lenta.ruиещё 1
1 час назад
Только внутренняя стабильность является гарантией выживания Белоруссии, заявил президент страны Александр Лукашенко. Об этом сообщает БЕЛТА.
Лукашенко назвал гарантию выживания Белоруссии
Фото: Maxim Guchek / APMaxim Guchek / AP
«Если мы хотим зваться народом, если мы нация, мы должны сплотиться и выстоять», — сказал он.
Лукашенко назвал Белоруссию правовым государством и пообещал не допустить разгула преступности.
«Белорусы голосовали за мир и порядок в стране, и мы обязаны выполнить этот наказ народа. Держа в поле зрения наших прямых оппонентов, мы упускаем нейтральную, но тоже активную часть нашего общества, которая находится, если можно так сказать, между властью и оппозицией. Эти люди хотят стабилизации, отдельные из них находятся в состоянии неопределенности. Поэтому им надо дать четкий ориентир дальнейшего развития общественно-политической ситуации в Белоруссии», — резюмировал президент.
В Белоруссии третий месяц продолжаются массовые акции протеста. Они начались после выборов президента Белоруссии, на которых Лукашенко победил с результатом более чем 80 процентов голосов. Митингующие требуют его отставки, проведения новых президентских выборов, а также прекращения насилия со стороны силовиков и привлечения к ответственности тех, кто жестоко разгонял первые протесты и пытал задержанных.
В мире,Александр Лукашенко,Беларусь,
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