В Степанакерте объявлена воздушная тревога 

В Степанакерте снова воздушная тревога. Жители города Степанакерт в Нагорном Карабахе укрываются от бомбёжек в церковных подвалах, сообщает Telegram-канал РИА Новости. Люди боятся возвращаться домой, поскольку атака на город не прекращается последние трое суток.

На видео, опубликованном журналистами, видно, что помещениях религиозного учреждения выставлены кушетки и раскладушки, на которых спят местные жители. Некоторые семьи живут в церкви последние 10 дней.

«Дома невозможно сидеть, потому что день и ночь бомбят», — заявила ода из местных жительниц.

Настоятель церкви пояснил, что в настоящий момент в подвальном помещении живет более 100 человек. Люди, по его словам, боятся расходиться по домам, поскольку выходить на улицу опасно.

«Трое суток вообще не прекращается бомбежка. Каждые 10 минут — беспилотники, ракеты, самолеты», — пояснил священник.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в окрестностях Степанакерта раздались несколько мощных взрывов. Военные полагают, что азербайджанская армия могла применить ракеты РСЗО "Ураган". Жители города были вынуждены спуститься в бомбоубежища.