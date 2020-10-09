Пока вы спали: Брюссель призвал белорусскую армию к бунту 

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Группа депутатов Европарламента обратилась к командованию и офицерам белорусской армии с призывом не выполнять приказы «нелегитимного узурпатора» Александра Лукашенко . Однако опрошенные «Свободной прессой» эксперты скептически оценили этот призыв, назвав его очередной провокацией и частью беспрецедентного давления на Белоруссию.

По мнению экспертов, среди командного состава Минобороны Белоруссии нет раскола, силовики вряд ли решать нарушить присягу и уж точно не верят зеверениям европейских политиков.

Президент Ирана Хасан Роухани подчеркнул, что нынешнее обострение в зоне нагорно-карабахского конфликта чревато большой войной в регионе. По мнению экспертов, противостояние Армении и Азербайджана напрямую затрагивает Иран не только из-за общей границы, но и из-за обстановки внутри страны, пишет «Свободная пресса».

Эксперты, в том числе и американские, отмечают, что затягивание конфликта в Нагорном Карабахе будет играть на руку пантюркистам и усиливать националистские настроения в населенных этническими азербайджанцами провинциях Ирана.

Сейчас сложилась уникальная ситуация, когда интересы Исламской Республики совпадают с интересами христианского государства, отмечают они. При этом Тегеран больше демонстрирует не поддержку Еревана, а раздражение действиями Баку.

Европа ужесточает ограничения из-за COVID-19

В ряде европейских столиц, в том числе Брюсселе, Париже, Мадриде и Лондоне, из-за резкого роста числа заболе6вших коронавирусом вводятся обязательное соблюдение масочного режима, запреты собираться группами, закрываются бары. Об этом пишет газета «Известия».

При этом, по данным издания, власти европейских стран ищут золотую середину, чтобы и остановить дальнейшее распространение коронавируса, и не обрушить окончательно экономику, и избежать протестов. Так как многие граждане уверены, что повторные карантинные меры ограничивают их свободу.

Экс-президент Украины Петр Порошенко — липовый патриот, вся семья которого говорит на русском, а не на украинском языке. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров

Он отметил, что Порошенко имеет репутацию рьяного украинофила и отпетого русофоба, шедшего на выборы под девизом — «Армия, язык, вера». Однако на самом деле политик — «дутый, липовый патриот», в семье и окружении которого все говорят по-русски, а его идеи, убеждения и высказывания «не стоят даже ломаного гроша».

Возводящаяся в Очакове Николаевской области американская военная база, к постройке которой теперь присоединится и Великобритания, даст Украине гарантию того, что «в небе не появится боевая российская авиация». Об этом пишет издание «Главред».

Однако, по данным издания, даже появление на территории Украины натовской военной базы и «близко не означает присоединения» ее к Североатлантическому альянсу. Так как в таком случае НАТО, «быстро разнеся все вооруженные силы России», лишится образа врага.

Азербайджан отозвал своего посла из Греции, а до этого публично потребовал извинений от президента Франции. Обе эти страны конфликтуют с Турцией. Эксперты считают, что, оказав помощь Азербайджану в нагорно-карабахском конфликте, Турция может начать серьезно влиять на азербайджанскую внешнюю политику, пишет «Взгляд».