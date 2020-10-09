«Липовый патриот»: на Порошенко обрушились из-за русского языка 

Он отметил, что Порошенко имеет репутацию рьяного украинофила и отпетого русофоба, и напомнил, что в годы президентства тот активно внедрял радикальный национализм, а на прошлогодних выборах его слоганом была фраза «Армия, язык, вера». Азаров высказал мнение, что на самом деле Порошенко — дутый, липовый патриот, а его идеи, убеждения и высказывания не стоят даже ломаного гроша.

«В семье Порошенко все говорят на русском языке. Более того, по признанию младшего сына Порошенко, все его окружение на Украине тоже говорит на русском языке», — объяснил он.

Экс-премьер Украины назвал русский язык исторически свойственным Украине, языком медиков, инженеров и строителей, которые ее создавали, а не языком, который был ей навязан кровью, танками и террором.