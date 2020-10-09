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Дело МН17: прояснена позиция России

Артём Кульша
58 минут назад
Признание Россией версии следствия по делу о катастрофе малазийского «Боинга» в Донбассе — чушь. Об этом технический эксперт Юрий Антипов заявил «НьюИнформ».
В 2014 году, как сообщал «Рамблер», самолет «Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines (рейс МН17) был сбит над Донбассом ракетой из зенитного ракетного комплекса «Бук». В марте 2020-го в Нидерландах стартовало судебное разбирательство. По версии обвинения, лайнер сбили ополченцы Донбасса из российского ЗРК. Обвиняемыми по делу проходят граждане России Игорь Стрелков, Сергей Дубинский и Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко.
Некоторое время назад украинские средства массовой информации сообщили со ссылкой на эксперта Вадима Лукашевича, что Россия якобы обнародовала маршрут «Бука» из Курской области на Украину, тем самым признав версию следствия.
«Подача-то какая! А на самом деле ничего подобного. Просто частное лицо пишет всякую чушь», — прокомментировал Антипов.
Он назвал опубликованный в СМИ маршрут «Бука» компиляцией фото- и видеоматериалов, которые были сделаны в разное время и взяты из разных источников. Эксперт заявил, что множество фактов указывают на это, но не уточнил какие.
В мире,Видео,Вадим Лукашевич,Леонид Харченко,Олег Пулатов,Сергей Дубинский,Юрий Антипов,Игорь Стрелков,Россия,
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