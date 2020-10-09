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Глобальная угроза: мир накроет кризис супербактерий 

Артём Кульша 15 минут назад
Распространение супербактерий — глобальная угроза. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявили американские ученые.
Супербактерии, как сообщал «Рамблер», — бактерии, устойчивые к действию различных антибиотиков. Сейчас около 700 тысяч человек становятся жертвами супербактерий ежегодно. Во Всемирной организации здравоохранения ранее допустили, что число зараженных вредными микроорганизмами может достигнуть 10 миллионов к 2050 году.

«Кризис супербактерий накаляется. Это уже пандемия. Это глобальный кризис», — считает профессор медицины Калифорнийского университета в Сан-Диего Стеффани Стратди.

Она отметила, что распространение супербактерий отличается от пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 тем, что последняя возникла внезапно.
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Также ученая сообщила, что распространением коронавируса ухудшает ситуацию с супербактериями. Также хуже ситуацию делает бесконтрольный прием антибиотиков. В результате этого мир может столкнуться с новым агрессивным патогеном быстрее.
Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, как сообщал «Рамблер», началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 36,5 миллиона человек. В России число заболевших превысило 1,26 миллиона человек.
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В мире , Видео , ВОЗ
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