России предрекли неизбежную войну с Западом 

Война между Россией с одной стороны и Западом и его партнерами с другой неизбежна. Об этом политолог Евгений Сатановский заявил в своем телеграме.

Он высказал мнение, что дело идет к тому, что Германия откажется от реализации проекта «Северный поток — 2», и задался вопросом, не стоит ли властям России потратить деньги, которые после этого освободятся, на то, чтобы покончить с гадскими США и Германией, мелким трехглавым змеем Прибалтикой и Украиной, а также Турцией, Японией и Великобританией. Политолог обвинил эти страны в наглости, наездах, шантаже, обвинениях и оскорблениях.

«Катастрофа это будет? Апокалипсис? Ага. Да и хрен с ними со всеми. И с нами тоже. Все равно война эта будет — к бабке не ходи. Только сначала нас ослабить хотят, разорить и, желательно, развалить изнутри. И тут или тычинка вдребезги, или пестик пополам. Деваться некуда», — добавил он.

В августе, как сообщал «Рамблер», Сатановский заявил, что Россия может повторить судьбу Австро-Венгрии, то есть перестать существовать, если потеряет Белоруссию и Казахстан, как потеряла Украину.