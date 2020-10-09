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России предрекли неизбежную войну с Западом 

Павел Тиунов 26 минут назад
России предрекли неизбежную войну с Западом
Фото: Reuters
Война между Россией с одной стороны и Западом и его партнерами с другой неизбежна. Об этом политолог Евгений Сатановский заявил в своем телеграме.
Он высказал мнение, что дело идет к тому, что Германия откажется от реализации проекта «Северный поток — 2», и задался вопросом, не стоит ли властям России потратить деньги, которые после этого освободятся, на то, чтобы покончить с гадскими США и Германией, мелким трехглавым змеем Прибалтикой и Украиной, а также Турцией, Японией и Великобританией. Политолог обвинил эти страны в наглости, наездах, шантаже, обвинениях и оскорблениях.

«Катастрофа это будет? Апокалипсис? Ага. Да и хрен с ними со всеми. И с нами тоже. Все равно война эта будет — к бабке не ходи. Только сначала нас ослабить хотят, разорить и, желательно, развалить изнутри. И тут или тычинка вдребезги, или пестик пополам. Деваться некуда», — добавил он.

В августе, как сообщал «Рамблер», Сатановский заявил, что Россия может повторить судьбу Австро-Венгрии, то есть перестать существовать, если потеряет Белоруссию и Казахстан, как потеряла Украину.
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В мире , Армия , Оружие , Евгений Сатановский , НАТО
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