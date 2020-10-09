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Россия испытает убийцу авианосцев на глазах у США и Японии

Артём Кульша
47 минут назад
Гиперзвуковая крылатая ракета «Циркон» будет испытана на способность поражать авианосцы. Об этом сообщает ТАСС.
Россия испытает убийцу авианосцев на глазах у США и Японии
Фото: ТАССТАСС
Позавчера, как сообщал «Рамблер», начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что была впервые выполнена стрельба «Цирконом» по морской цели. Она была признана успешной — ракета, выпущенная фрегатом «Адмирал Горшков» из акватории Белого моря, попала в цель, расположенную в Баренцевом море.
Сегодня собеседники в оборонно-промышленном комплексе сообщили ТАСС, что до конца года «Циркон» будет испытан еще трижды, все стрельбы будут осуществлены с «Адмирала Горшкова», ближайшая запланирована на конец октября — начало ноября.
«Все три пуска пройдут с реальным поражением морских или наземных мишеней, в частности, имитирующих авианосцы или стратегические объекты условного противника», — рассказали они.
7 октября Путин назвал первую стрельбу «Цирконом» по морской цели большим событием в жизни всей России, потому что эта ракета не имеет аналогов в мире, а оснащение ею армии и флота обеспечит обороноспособность страны безусловно и на долгосрочную перспективу.
В свою очередь, в Государственном департаменте сообщили, что следят за российскими ракетными испытаниями, а японское издание NHK — что американская система противоракетной обороны Aegis Ashore не сможет противостоять «Циркону».
В мире,Армия,Оружие,Валерий Герасимов,Владимир Путин,Генштаб,Госдеп США,ИТАР-ТАСС,Россия,Япония,Соединенные Штаты,
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