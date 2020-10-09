Россия испытает убийцу авианосцев на глазах у США и Японии

Сегодня собеседники в оборонно-промышленном комплексе сообщили ТАСС, что до конца года «Циркон» будет испытан еще трижды, все стрельбы будут осуществлены с «Адмирала Горшкова», ближайшая запланирована на конец октября — начало ноября.

7 октября Путин назвал первую стрельбу «Цирконом» по морской цели большим событием в жизни всей России, потому что эта ракета не имеет аналогов в мире, а оснащение ею армии и флота обеспечит обороноспособность страны безусловно и на долгосрочную перспективу.