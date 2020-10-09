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Государство? Независимое? ЕС опять показал Киеву, кто на Украине главный 

ИА Regnum 25 минут назад
ЕС опять показал Киеву, кто на Украине главный
Фото: Reuters
Попытки нынешней Украины демонстрировать свою независимость разбиваются о факты, которые регулярно подбрасывает суровая действительность. Почему Украину нельзя назвать даже просто «государством», не говоря о «независимом», рассказывает автор ИА REGNUM Андрей Ганжа.
Украинская борьба с коррупцией, перешедшая после майдана в особо острую фазу, с самого начала вызывала подозрения у наблюдателей. Подозрения сводились к тому, что украинские органы вроде Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) или Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) больше напоминают рукоятки управления коррупционерами, чем средствами борьбы с ними.
Предположение не просто со временем подтвердилось, но и обросло пикантными подробностями тайной экономической жизни руководителей «охоты на коррупционеров». И тут свое веское слово сказал Запад, объяснив заигравшимся украинским аборигенам, что ему видней, кто на Украине будет самым законным антикоррупционером.
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В мире , ЕС , ИА REGNUM , Киев
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