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Врач сообщил, что переболевший COVID-19 Трамп больше не заразен

Газета.Ruиещё 34
45 минут назад
Президент США Дональд Трамп, переболевший коронавирусом нового типа, больше не заразен, заявил его лечащий врач Шон Конли. Об этом сообщает РИА "Новости".
Трамп перестал быть заразным
Фото: ReutersReuters
Доктор отметил, что проведенный утром в субботу, 10 октября, ПЦР-тест показывает, что американский лидер больше не представляет для других риска передачи вируса.
По словам Конли, Трамп подходит под критерии (медицинского регулятора) CDC для прекращения изоляции.
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