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В Польше восстановили масочный режим из-за COVID-19 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
В Польше восстановили масочный режим из-за COVID-19
Фото: ТАСС
Жителей Польши вновь обязали закрывать нос и рот маской или платком, выходя из дома. С субботы в республике восстанавливаются повсеместный масочный режим и ряд других ограничительных мер для противодействия распространению коронавируса.
Обязанность закрывать нос и рот маской или платком, даже находясь на улице, действовала в Польше весной, в первые недели эпидемии коронавируса. В летний период это правило смягчили — маски следовало надевать только в помещениях и общественном транспорте. В августе же масочный режим вернули в так называемых красных регионах, где эпидемическая ситуация обострилась.
За отсутствие маски в общественных местах полиция может наказать штрафом в размере до 500 злотых ($130). Не надевать маску могут только люди, которые страдают определенными заболеваниями и имеют при себе соответствующий медицинский документ. В противном случае за отказ надеть маску может последовать наказание.
В полиции Польши заявили, что будут более тщательно следить за соблюдением антикоронавирусных мер и применять штрафы чаще, чем это было ранее.
В парках, лесах, на пляжах, в садах и других зеленых зонах маску разрешается снимать.
Региональный принцип
В августе власти Польши решили использовать региональный принцип реагирования на распространение коронавируса. Тогда была введена система зон трех цветов. "Красная зона" — регионы, где зафиксировано большое число заражений и вводятся серьезные ограничения, "желтая зона" с менее жесткими мерами и "зеленая зона", где эпидемическая ситуация относительно стабильна.
В "красной зоне" сейчас числятся 58 регионов в Польше, включая шесть городов. Список обновляется каждую неделю. В "красной" зоне нельзя проводить конгрессы и выставки-ярмарки, запрещена работа парков развлечений, организация дискотек в заведениях общепита.
К "желтой зоне" с субботы по решению правительства относится вся территория республики. Помимо ношения масок, в этой зоне число посетителей кино и театров ограничено разрешением заполнять только 25% зрительного зала, рестораны и бары могут принимать посетителей только до 22:00, соблюдая правило о том, чтобы на одного человека приходилось минимум 4 кв. м площади.
Во всех зонах ограничено число участников массовых мероприятий и свадеб, введены лимиты для посетителей спортивных клубов.
Подготовка медучреждений
В связи с распространением коронавируса растет и число больных, переносящих заболевание в тяжелой форме и нуждающихся в госпитализации. Власти Польши утверждают, что ситуация находится под контролем и все необходимое для пациентов есть.
В польских больницах сейчас размещены около 4,4 тыс. пациентов с коронавирусом, 320 из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Более 188 тыс. человек находятся на карантине, 26 тыс. остаются под эпидемиологическим надзором. За минувшие месяцы сделано около 3,6 млн тестов на коронавирус.
Принято решение создать в каждом из 16 воеводств Польши так называемые координирующие больницы, которые будут принимать в основном пациентов с коронавирусом и играть ведущую роль в распределении больных.
Сейчас, по данным польского правительства, занято около половины из доступных для пациентов с COVID-19 мест в больницах. Всего их около 9-9,5 тыс. Премьер Польши Матеуш Моравецкий обещал принять меры для увеличения числа мест в больницах на несколько тысяч. По его словам, в аппаратах ИВЛ пока также нет нехватки: из 800 доступных заняты 500, еще 500 есть на складах.
Ограничения в школах
Корректировать режим работы из-за коронавируса приходится и польским школам, которые начали учебный год в нормальном режиме, но постепенно вводят ограничения в связи с появлением случаев заражения среди учеников и учителей. На удаленный режим работы уже перешли 147 школ по всей стране, 674 работают по смешанному принципу. Стационарно продолжают обучение ученики 47,6 тыс. школ.
В субботу правительство республики намерено сообщить, как учебные заведения будут работать дальше. По словам премьер-министра, прежняя система неплохо себя показала, но в связи с увеличением скорости распространения инфекции определенные ограничения все же придется ввести.
Вместе с тем в минобразования Польши подчеркивают, что работа школ не представляет собой самую большую угрозу в связи с эпидемией. На данный момент необходимости в полном объеме переводить все образовательные учреждения на удаленный режим работы они не видят. Как ожидается, на онлайн обучение пока переведут только учеников старших классов.
Статистика
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Польше достигло 116 тыс., 2,9 тыс. заразившихся умерли, более 77 тыс. выздоровели. Скорость распространения инфекции установилась в республике на очень высоком для страны уровне — свыше 4 тыс. заболевших в день.
Как заявил премьер-министр Польши, суточный прирост заболевших, согласно прогнозам, в ближайшее время будет удваиваться каждые три дня, если не принять ограничительных мер.
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Комментарии 6
В мире , Минобрнауки , Польша
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