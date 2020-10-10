В Совфеде оценили итоги переговоров по Нагорному Карабаху

Переговоры в Москве длились 10 часов, в результате чего стороны конфликта договорились прекратить огонь и начать обмен военнопленными.

Накануне министры иностранных дел Армении Азербайджана прибыли в Москву по приглашению российского президента Владимира Путина . Спустя 10 часов интенсивных переговоров было принято соглашение, состоящее из четырех пунктов.

В частности, стороны договорились прекратить боевые действия с полуночи 10 октября для обмена военнопленными и телами убитых.

«Произошло главное — разорван замкнутый круг взаимного насилия. Есть шанс — если не на мир, то на перемирие. Лучше так, чем никак. Провокаторы, если они вновь появятся, будут в конечном счете стрелять по пленным и по павшим. И они должны об этом знать. Поэтому их не должно быть. Ни с одной из сторон», — написал Косачев на соей странице в Facebook.

Сенатор отметил роль России, Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова в достижении необходимых договоренностей, а также поблагодарил власти Армении и Азербайджана за визит в Москву.

«Теперь главная ответственность, разумеется, на сторонах конфликта. Впереди много тяжелого — согласовать конкретные параметры режима прекращения огня, организовать обмен пленными и телами погибших, сесть за стол переговоров. Но то, что после десяти часов сложнейших консультаций удалось прекратить кровопролитие, выше всяких похвал. Да они и не нужны», — добавил Косачев.

Вооруженное противостояние Баку и Еревана на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе началось 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в артиллерийских обстрелах населенных пунктов непризнанной республики. Армения объявила о полной мобилизации, Азербайджан — о частичной.

На этом фоне лидеры России, США и Франции выступили с единым призывом к сторонам конфликта прекратить огонь и сесть за стол переговоров для деэскалации ситуации.