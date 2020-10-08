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ВОЗ сообщила о рекордном приросте числа заболевших COVID-19 за сутки

РИА Новости
1 час назад
Число новых случаев COVID-19 в мире за сутки превысило 338 тысяч, это рекордный показатель с начала пандемии, следует из статистики на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Коронавирус установил новый антирекорд
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Больше всего зараженных в Северной и Южной Америке (+122 715) и Европе (+96 996).
Во всем мире, по подсчетам ВОЗ, число заболевших COVID-19 превысило 36 миллионов, более миллиона человек скончались. Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, среди наиболее подверженных вирусу SARS-CoV-2 стран — Соединенные Штаты Америки, Индия и Бразилия. Россия остается на четвертой строчке, опережая Колумбию, Аргентину, Испанию, Перу, Мексику, Францию, ЮАР, Великобританию, Иран и Чили.
При этом по темпам прироста (0,9%) Россия остается на шестом месте. Так, за минувшие сутки в стране зафиксировали 11 493 случая COVID-19, умер 191 человек, выписались 7054. Больше всего новых пациентов в Москве: там заразились 3323 человека (днем ранее было 3229), следом идут Санкт-Петербург (461) и Подмосковье (433); меньше всего — в Чеченской республике (четыре), на Чукотке (два) и Ненецком автономном округе (один).
Всего с начала эпидемии коронавирусом в России заразились 1 260 112 человек
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
В мире,ВОЗ,
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