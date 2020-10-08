Коронавирус установил новый антирекорд

Число новых случаев COVID-19 в мире за сутки превысило 338 тысяч, это рекордный показатель с начала пандемии, следует из статистики на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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Больше всего зараженных в Северной и Южной Америке (+122 715) и Европе (+96 996).

Во всем мире, по подсчетам ВОЗ, число заболевших COVID-19 превысило 36 миллионов, более миллиона человек скончались. Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, среди наиболее подверженных вирусу SARS-CoV-2 стран — Соединенные Штаты Америки, Индия и Бразилия. Россия остается на четвертой строчке, опережая Колумбию, Аргентину, Испанию, Перу, Мексику, Францию, ЮАР, Великобританию, Иран и Чили.

При этом по темпам прироста (0,9%) Россия остается на шестом месте. Так, за минувшие сутки в стране зафиксировали 11 493 случая COVID-19, умер 191 человек, выписались 7054. Больше всего новых пациентов в Москве: там заразились 3323 человека (днем ранее было 3229), следом идут Санкт-Петербург (461) и Подмосковье (433); меньше всего — в Чеченской республике (четыре), на Чукотке (два) и Ненецком автономном округе (один).

Всего с начала эпидемии коронавирусом в России заразились 1 260 112 человек