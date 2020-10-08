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Грецию захлестнула волна протестов 

Вероника Полынина 1 час назад
Грецию захлестнула волна протестов
Фото: ТАСС
В Греции вспыхнули массовые протесты после оглашения приговора в отношении ультраправой националистической партии «Золотая Заря», сообщает Sputnik.
Судебный процесс продолжался более пяти лет. Накануне афинский суд огласил приговор, признав партию преступной организацией, а ее руководителей, включая председателя Никоса Михалолиакоса и нескольких бывших депутатов парламента Греции, — виновными в «управлении криминальной группировкой».
Оглашения приговора возле здания суда в Афинах дожидались около 15 тысяч человек. Митингующие встретили решение суда криками одобрения и аплодисментами, однако затем начались стычки с полицией, переросшие в массовые беспорядки.
Сторонники обвиняемых стали крушить все вокруг, забрасывать правоохранителей камнями и «коктейлями Молотова». Силовики попытались разогнать протестующих водометами, а затем применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
Следствие по делу «Золотой Зари» началось после убийства рэпера и гражданского активиста Павлоса Фиссаса в 2013 году членом партии. В ходе следствия выяснилось, что партия располагает штурмовыми отрядами, которые нападали на левых активистов, деятелей профсоюзов и иммигрантов.
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