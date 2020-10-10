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Британия отозвала посла из Белоруссии 

РИА Новости и ещё 21 50 минут назад
Британия отозвала посла из Белоруссии
Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов
Власти Великобритании из солидарности с Польшей и Литвой приняли решение отозвать посла в Белоруссии для консультаций, написал в Twitter глава британского МИД Доминик Рааб.

"Великобритания осуждает решение Белоруссии о выдворении польских и литовских дипломатов. Совершенно необоснованно и только изолирует белорусский народ. В знак солидарности мы временно отзываем нашего посла для консультаций по ситуации в Белоруссии", — написал Рааб.

Отношения Белоруссии со странами ЕС резко ухудшились после прошедших 9 августа президентских выборов, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко. Оппозиция республики считает избранным лидером Светлану Тихановскую. Евросоюз не признал Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. После выборов в стране продолжаются массовые акции протеста.
МИД Белоруссии 2 октября сообщил, что Польше и Литве предложено до 9 октября сократить дипломатическое присутствие в стране — с 50 до 18 и с 25 до 14 сотрудников соответственно. Послы Белоруссии в Польше и Литве были отозваны в Минск для консультаций. Как заявляли в МИД, это связано с "откровенно недружественными телодвижениями" в отношении Минска со стороны этих двух стран ЕС, которые неприкрыто вмешиваются во внутренние дела и игнорируют базовые суверенные права Белоруссии.
Позже послы Польши и Литвы были отозваны для консультаций.
Ранее белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в Белоруссии координируются из-за границы. Лукашенко обвинял западные страны в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.
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В мире , Литва , Польша , Великобритания
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