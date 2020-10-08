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Пашинян заявил, что судьба Азербайджана решается в Турции 

ИА Regnum 34 минуты назад
Азербайджан уже не принимает самостоятельных решений, а опирается на Турцию, заявил 8 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Spiegel.
По его словам, Турция «поглощает» Азербайджан.

«Уже не Азербайджан принимает решения по поводу собственной судьбы, а Турция».

Он заявил, что Турция ведёт агрессивную политику, в том числе в Средиземноморье.
Эта страна, отмечает Пашинян, активно использует боевиков, и международному сообществу пора реагировать на это. В противном случае, отметил Пашинян, Турция дойдёт «до Вены».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, относительно войны в Нагорном Карабахе в ОДКБ заявляют, что прямое военное участие Турции маловероятно. При этом в организации фиксируют переброску в горячую точку Закавказья боевиков из Сирии.
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В мире , Армия , Кавказ , Конфликты , Война, Карабах , Никол Пашинян , Spiegel , Азербайджан , Армения , Турция
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