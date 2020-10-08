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По его словам, Турция «поглощает» Азербайджан.

«Уже не Азербайджан принимает решения по поводу собственной судьбы, а Турция».

Он заявил, что Турция ведёт агрессивную политику, в том числе в Средиземноморье.

Эта страна, отмечает Пашинян, активно использует боевиков, и международному сообществу пора реагировать на это. В противном случае, отметил Пашинян, Турция дойдёт «до Вены».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, относительно войны в Нагорном Карабахе в ОДКБ заявляют, что прямое военное участие Турции маловероятно. При этом в организации фиксируют переброску в горячую точку Закавказья боевиков из Сирии.