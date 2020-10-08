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США сделали прозрачный намёк России из-за «Циркона» 

Вероника Полынина 49 минут назад
США сделали прозрачный намёк России из-за «Циркона»
Фото: ТАСС
США следят за ракетными испытаниями в России и учитывают их при формировании своей политики в сфере контроля над вооружениями. Об этом заявил представитель Госдепартамента США, комментируя запуск российской гиперзвуковой ракеты «Циркон», передает ТАСС.

«Мы продолжаем следить за российской военной активностью и ракетными испытаниями, которые дают сведения для нашей политики в сфере контроля над вооружениями и безопасности», — говорится в комментарии Госдепа.

Представитель американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что США стремятся «выйти за двусторонние соглашения прошлого и охватить все ядерные боеголовки».
Как писал «Рамблер», накануне стало известно, что Вооруженные силы России впервые выполнили пуск гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон». Пуск был осуществлен фрегатом «Адмирал Горшков» из акватории Белого моря по цели, расположенной в Баренцевом море. Ракета попала в цель. Дальность ее полета составила 450 километров, время — 4,5 минуты, максимальная высота — 28 километров, скорость — более 8 Махов.
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В последние годы США последовательно вышли из ряда международных соглашений в сфере контроля над вооружениями. Единственным действующим документом на данный момент остается Договор о сокращении наступательных вооружений (СНВ-III), его действие истекает в феврале 2021 года.
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Комментарии 177
В мире , Армия , МИД , Госдеп США , ИТАР-ТАСС
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