Свиток с пьяными принцами продали в Гонконге

Китайский свиток "Пять пьяных принцев возвращаются домой верхом на лошадях", возраст которого составляет около 700 лет, продали на аукционе Sotheby’s в Гонконге за 41,8 миллиона долларов, сообщает US News.

Двухметровую картину написал известный китайский художник XIV века, служивший при дворе, — Рен Ренфа. Большинство его работ (всего он написал 21 полотно) хранятся в музеях и частных коллекциях.

Свиток входил в императорские коллекции, и на нем есть печати нескольких правителей. Стартовая цена лота была от 10 до 15,5 миллиона долларов.

На свитке изображены пять принцев верхом на лошадях и их четверо слуг.

Один из принцев по имени Ли Лунцзи позже стал императором Сюань-Цзуном, который правил дольше других представителей династии Тан.