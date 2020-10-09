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Изображение китайских пьяных принцев продали за 40 миллионов долларов 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Свиток с пьяными принцами продали в Гонконге
Фото: © AP Photo / Vincent Yu
Китайский свиток "Пять пьяных принцев возвращаются домой верхом на лошадях", возраст которого составляет около 700 лет, продали на аукционе Sotheby’s в Гонконге за 41,8 миллиона долларов, сообщает US News.
Двухметровую картину написал известный китайский художник XIV века, служивший при дворе, — Рен Ренфа. Большинство его работ (всего он написал 21 полотно) хранятся в музеях и частных коллекциях.
Свиток входил в императорские коллекции, и на нем есть печати нескольких правителей. Стартовая цена лота была от 10 до 15,5 миллиона долларов.
На свитке изображены пять принцев верхом на лошадях и их четверо слуг.
Один из принцев по имени Ли Лунцзи позже стал императором Сюань-Цзуном, который правил дольше других представителей династии Тан.
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