Меркель допросят по скандалу с Wirecard

Скандал вокруг германского оператора электронных платежей Wirecard разгорелся в середине июня. По итогам аудита выяснилось, что на счетах компании отсутствуют 1,9 млрд евро, которые до этого указывались в финансовых отчетах в качестве актива. Прокуратура
в ФРГ полагает, что этой суммы изначально не существовало, а в отчетности ее указывали для того, чтобы ввести в заблуждение вкладчиков. После этого стало известно, что глава Wirecard Маркус Браун
уходит в отставку. Марсалек скрылся сразу после того, как разгорелся скандал.