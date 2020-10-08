Меркель допросят по скандалу с Wirecard

19 июля немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на собственные источники сообщила, что бывший член совета директоров Wirecard Марсалек, который считается ключевой фигурой в мошеннической схеме, находится в одном из частных домов под Москвой якобы под надзором российских спецслужб.