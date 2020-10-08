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Комитет Бундестага захотел допросить Меркель по скандалу с Wirecard

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
2 часа назад
Комитет немецкого парламента по расследованию скандала Wirecard решил провести опрос в рамках своей работы канцлера Германии Ангелу Меркель, пишут СМИ.
Меркель допросят по скандалу с Wirecard
Фото: Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"
Кроме Меркель, комитет Бундестага рассчитывает опросить и вице-канцлера и руководителя министерства финансов страны Олафа Шольца, а также премьер-министра Баварии Маркуса Зодера, передает РИА «Новости» со ссылкой на Spiegel.
Скандал вокруг германского оператора электронных платежей Wirecard разгорелся в середине июня. По итогам аудита выяснилось, что на счетах компании отсутствуют 1,9 млрд евро, которые до этого указывались в финансовых отчетах в качестве актива. Прокуратура в ФРГ полагает, что этой суммы изначально не существовало, а в отчетности ее указывали для того, чтобы ввести в заблуждение вкладчиков. После этого стало известно, что глава Wirecard Маркус Браун уходит в отставку. Марсалек скрылся сразу после того, как разгорелся скандал.
19 июля немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на собственные источники сообщила, что бывший член совета директоров Wirecard Марсалек, который считается ключевой фигурой в мошеннической схеме, находится в одном из частных домов под Москвой якобы под надзором российских спецслужб.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что Кремль не в курсе истории с бывшим топ-менеджером немецкой компании Wirecard («Уайркард») Яном Марсалеком, который якобы может скрываться в России.
В мире,Олаф Шольц,Маркус Браун,Ангела Меркель,Дмитрий Песков,Генпрокуратура РФ,Минфин,Бундестаг,Handelsblatt,РИА Новости,Spiegel,Бавария,Германия,
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