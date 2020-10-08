Зеленский и Джонсон подписали стратегическое соглашение 

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Там отмечается, что документ предполагает обеспечение условий свободной торговли между странами. В нем также зафиксированы направления стратегического партнерства.

Кроме того, в соответствии с соглашением будет соблюдаться политическое сотрудничество Украины и Британии.

Документ предполагает проведение ежегодных заседаний на официальных и правительственных уровнях, а также встреч торгового комитета.