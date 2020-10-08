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Зеленский и Джонсон подписали стратегическое соглашение 

Газета.Ru 36 минут назад
Зеленский и Джонсон подписали стратегическое соглашение
Фото: Газета.Ru
Президент Украины Владимир Зеленский совместно с британским премьер-министром Борисом Джонсоном подписали новое стратегическое соглашение. Об этом сообщается на сайте украинского лидера.
Там отмечается, что документ предполагает обеспечение условий свободной торговли между странами. В нем также зафиксированы направления стратегического партнерства.
Кроме того, в соответствии с соглашением будет соблюдаться политическое сотрудничество Украины и Британии.
Документ предполагает проведение ежегодных заседаний на официальных и правительственных уровнях, а также встреч торгового комитета.
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В мире , Борис Джонсон , Владимир Зеленский
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