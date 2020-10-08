Глава Европарламента ушёл на карантин 

В соответствии с санитарными правилами председатель Европарламента Давид Сассоли ушёл на самоизоляцию. Он недавно контактировал с сотрудником, у которого выявили коронавирус.

Политик отметил, что чувствует себя хорошо и не наблюдает у себя симптомов коронавируса.

Я был недавно в контакте со своим сотрудником, который получил позитивный результат теста на коронавирус.

В соответствии с правилами, я ухожу на самоизоляцию на необходимый период, чтобы сдать все необходимые анализы, — написал он в Twitter.