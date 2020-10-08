Глава Европарламента ушёл на карантин 

В соответствии с санитарными правилами председатель Европарламента Давид Сассоли ушёл на самоизоляцию. Он недавно контактировал с сотрудником, у которого выявили коронавирус.
Политик отметил, что чувствует себя хорошо и не наблюдает у себя симптомов коронавируса.
Я был недавно в контакте со своим сотрудником, который получил позитивный результат теста на коронавирус.
В соответствии с правилами, я ухожу на самоизоляцию на необходимый период, чтобы сдать все необходимые анализы, — написал он в Twitter.
Ранее NEWS.ru писал, что женщины заражаются коронавирусом немного чаще мужчин, сообщил директор Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.