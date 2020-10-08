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Разрушение карабахского храма — признак войны на уничтожение армян 

Деловая газета «Взгляд» 5 часов назад
«Это война на уничтожение»
Фото: РИА Новости
Азербайджан разбомбил собор в Шуше. Если быть точным — храм Святого Христа Всеспасителя. Разбомбил вполне целенаправленно. Военного смысла в этом нет очевидно никакого. Храм был, конечно, военным объектом. Но давно и азербайджанским. Во время первой карабахской войны азербайджанцы хранили там боеприпасы для «Градов», логично полагая, что долбать по собственной — хотя и 70 лет не действовавшей к тому времени — церкви армяне не будут.
Закрыли в храме службы в 1920-м и превратили его в склад не коммунисты. А люди палача Карабаха Хосров-бека Султанова, назначенного мусаватистским правительством «губернатором».
Прославился Султанов резней армян и грабежами, пытался перейти на сторону наступающих на Закавказье большевиков, но не был принят ими, сбежал в Турцию, где и закончил свои дни, закладывая фундамент под нынешнее турецкое пропагандистское здание «Две страны — один народ».
Шушинская резня, которую устроил Султанов, не оставила в большом торговом городе, половину населения которого составляли армяне, ни одного армянина. Погибли многие тысячи человек. Очевидцы последствий деятельности Султанова в Карабахе из наступающей РККА вроде Серго Орджоникидзе описывали разгромленную армянскую часть Шуши, как одно из самых чудовищных впечатлений их жизни. А большевики, прошедшие Гражданскую, видели, казалось бы, всякое.
В случае победы Азербайджана Арцах ждет то же самое. Это не сгущение красок. Это простая констатация.
Армяне, которые не покинут свои дома самостоятельно, будут вынуждены сделать это под страхом смерти. Церкви — разрушены или превращены в мечети. Памятники — уничтожены. Так же будут уничтожены и кладбища армян, чтобы ни одного свидетельства об их пребывании на этой земле не осталось. Это происходило и происходит в Турции, начиная с резни, а в Нахичевани, Азербайджане все последние годы. Тут нет никакого секрета или возможности других сценариев.
Говорящие про «нейтральность», про две правды, про «армяне тоже стреляют» сознательно по зову сердца, за деньги, или неосознанно, отрицают реальность. Реальность того, что произойдет, если азербайджанская сторона победит. Это не война за «территориальную целостность», это война на уничтожение. Уничтожение людей, уничтожение истории и уничтожение культуры.
Источник: блог Глеба Кузнецова
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В мире , Глеб Кузнецов , КПРФ , Азербайджан
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