Глава МИДа Азербайджана прилетел в Москву 

Джейхун Байрамов примет участие в консультациях по ситуации в Нагорном Карабахе. Ранее в российскую столицу прибыл глава МИДа Армении Зограб Мнацаканян.
Провести консультации по ситуации в непризнанной республике предложил Владимир Путин. Для этого он пригласил глав МИДов Армении и Азербайджана в Россию.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает контрнаступательную операцию в ответ на действия ВС Армении, которые обстреляли населённые пункты на линии соприкосновения в Карабахе. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населённые пункты, в том числе столица Степанакерт. В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон.