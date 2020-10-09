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Глава МИДа Азербайджана прилетел в Москву 

Говорит Москва и ещё 15 1 час назад
Глава МИДа Азербайджана прилетел в Москву
Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Джейхун Байрамов примет участие в консультациях по ситуации в Нагорном Карабахе. Ранее в российскую столицу прибыл глава МИДа Армении Зограб Мнацаканян.
Провести консультации по ситуации в непризнанной республике предложил Владимир Путин. Для этого он пригласил глав МИДов Армении и Азербайджана в Россию.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает контрнаступательную операцию в ответ на действия ВС Армении, которые обстреляли населённые пункты на линии соприкосновения в Карабахе. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населённые пункты, в том числе столица Степанакерт. В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон.
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В мире , Армения и Азербайджан , Джейхун Байрамов , Зограб Мнацаканян , Владимир Путин , Министерство обороны , МИД , Азербайджан , Армения , Москва
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