Болгария отзывает посла в Белоруссии

"Сегодня наш посол в Минске Георги Василев вручил МИД Белоруссии ноту с решением болгарского МИД отозвать его для консультаций. Это знак солидарности с нашими партнерами в Польше и Литве, после того как Белоруссия потребовала от них сократить численность своих миссий. Подобные решения приняли и другие страны ЕС", — цитирует Захариеву агентство BGNES.

"Государства ЕС должны недвусмысленно поддержать белорусский народ и показать солидарность с ним. Мы внимательно следим за развитием ситуации в Белоруссии", — добавила Захариева.

Она призвала власти в Минске освободить всех задержанных во время протестных акций, провести быстрое расследование фактов полицейского насилия и начать диалог с оппозицией, чтобы организовать новые, свободные и честные выборы главы государства.

Ранее в четверг МИД Словакии объявил об отзыве из Минска посла республики для консультаций.