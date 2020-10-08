Болгария отзывает посла в Белоруссии

Посол Болгарии в Белоруссии Георги Василев будет отозван в Софию для консультаций. Об этом заявила в четверг болгарский вице-премьер и министр иностранных дел Екатерина Захариева на форуме GLOBSEC в столице Словакии Братиславе.
"Сегодня наш посол в Минске Георги Василев вручил МИД Белоруссии ноту с решением болгарского МИД отозвать его для консультаций. Это знак солидарности с нашими партнерами в Польше и Литве, после того как Белоруссия потребовала от них сократить численность своих миссий. Подобные решения приняли и другие страны ЕС", — цитирует Захариеву агентство BGNES.
"Государства ЕС должны недвусмысленно поддержать белорусский народ и показать солидарность с ним. Мы внимательно следим за развитием ситуации в Белоруссии", — добавила Захариева.
Она призвала власти в Минске освободить всех задержанных во время протестных акций, провести быстрое расследование фактов полицейского насилия и начать диалог с оппозицией, чтобы организовать новые, свободные и честные выборы главы государства.
Ранее в четверг МИД Словакии объявил об отзыве из Минска посла республики для консультаций.
2 октября пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз сообщил, что с 5 октября Минск отзывает для консультаций своих послов в Польше и Литве и это же предложено сделать Варшаве и Вильнюсу. Кроме того, МИД Белоруссии рекомендует Польше и Литве до 9 сентября сократить число дипломатов до с 50 до 18 и с 25 до 14 человек соответственно. В знак солидарности с Вильнюсом и Варшавой своих послов для консультаций, помимо Словакии, отозвали Латвия, Чехия, Эстония. Также для консультаций отозван посол Германии.