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Зеленскому запретили использовать русский язык 

Lenta.ru и ещё 19 29 минут назад
Зеленскому запретили использовать русский язык
Фото: РИА Новости
Верховный суд Украины запретил президенту страны Владимиру Зеленскому использовать русский язык во время осуществления своих обязанностей. Об этом сообщает РИА Новости.
Суд отметил, что Зеленский несет политическую ответственность, исполняя президентские функции, поэтому должен выступать на официальных мероприятиях только на государственном языке, то есть украинском.
Ранее гражданин Украины обратился в суд с иском, где попросил признать противоправным обращение Зеленского на форуме интернет-деятелей iForum-2019 на русском языке и обязать его использовать государственный язык.
16 июля 2019 на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный правительством бывшего президента страны Петра Порошенко. Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания. В сентябре 2017 года также был принят закон об образовании, который фактически запрещает преподавание на любом языке, кроме украинского.
В марте Зеленский подписал закон «О полном общем среднем образовании», который ликвидирует в стране русскоязычные школы с сентября 2020-го. Учащиеся из русскоязычных семей с пятого класса должны будут изучать на украинском языке не менее 80 процентов предметов. Программы обучения на русском отменяются. В школах, где обучение ведется на официальных языках ЕС, дети смогут еще в течение трех лет получать образование на языках соответствующих национальных меньшинств.
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В мире , Образование , Прибалтика , Украина , Русский язык , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , ЕС
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