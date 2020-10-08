«Запредельный цинизм»: в Карабахе обстрелян храм с людьми 

Артиллерийский удар по собору в городе Шуши нанесли после того, как в Сети появились кадры молящихся военнослужащих. Об этом в своем Telegram-канале заявил военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.
Журналист назвал прямое попадание в купол «запредельным цинизмом».
«Честно говоря, у меня были некие иллюзии, что азербайджанская артиллерия не будет бить по храмам. Но собор в Шуши накрыли через час после того, как в сети появилось видео — солдаты молятся в храме перед отправкой на передовую. Причем на видео было видно, что там есть и гражданские», — рассказал он (орфография и пунктуация автора сохранены).
Коц привел кадры, на которых видно дым над зданием собора и то, что он внутри весь засыпан обломками и штукатуркой.
По данным корреспондента Sputnik Армения, находящегося на месте событий, в момент удара в соборе были дети. Пострадавших нет, однако дети находятся в сильном стрессе, отметил он.
Как писал «Рамблер», конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе перешел в острую фазу 27 сентября. В Баку объявили о проведении полномасштабной наступательной операции, целью которой названо «принуждение Армении к миру». Стороны конфликта сообщают о жертвах среди мирных жителей.