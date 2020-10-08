«Запредельный цинизм»: в Карабахе обстрелян храм с людьми 

«Честно говоря, у меня были некие иллюзии, что азербайджанская артиллерия не будет бить по храмам. Но собор в Шуши накрыли через час после того, как в сети появилось видео — солдаты молятся в храме перед отправкой на передовую. Причем на видео было видно, что там есть и гражданские», — рассказал он (орфография и пунктуация автора сохранены).