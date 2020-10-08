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В МВД России объяснили розыск Светланы Тихановской 

Lenta.ru 1 час назад
В МВД России объяснили розыск Светланы Тихановской
Фото: Reuters
В МВД России объяснили, что бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская попала в список разыскиваемых лиц на основе соглашений в рамках СНГ. Об этом в четверг, 8 октября, сообщает РИА Новости.
В ведомстве также отметили, что уголовных дел против нее в России не возбуждали.
7 октября стало известно о розыске Светланы Тихановской. Соответствующая информация была размещена на сайте МВД России, но официальных комментариев от ведомства не поступало.
Тихановская отреагировала на информацию о розыске в РФ
Сама бывший кандидат в президенты Белоруссии заявляла, что не слышала об этом. «Я вообще не знала, что я в каком-то криминальном деле в Беларуси [замешана], а тем более в России», — ответила Тихановская журналистам. Она добавила, что в последнее время у нее был слишком насыщенный график.
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В мире , Светлана Тихановская , МВД , РИА Новости
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