Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к нации заявил о взятии под контроль республиканскими войсками ряда населенных пунктов, в том числе поселка Гадрут в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА Новости.

Он заявил, что азербайджанцы не смирятся с оккупацией территорий своей страны.

Алиев вместе с тем сказал, что дает Армении последний шанс вернуться к формату переговоров и вывести войска из Нагорного Карабаха.

Ранее 9 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил готовность возобновить мирный процесса по урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан заявил, что занял семь сел, которые находились под контролем противника. Армения отрицает эту информацию. Вместе с тем президент непризнанной НКР Араик Арутюнян подтвердил потерю части позиций в районе Талыша и на южном направлении.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, после чего вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР при посредничестве России подписали протокол о перемирии, однако боевые действия периодически возобновляются.