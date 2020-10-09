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Алиев заявил о взятии азербайджанскими войсками территорий Нагорного Карабаха 

Lenta.ru и ещё 4 21 минуту назад
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к нации заявил о взятии под контроль республиканскими войсками ряда населенных пунктов, в том числе поселка Гадрут в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА Новости.
Он заявил, что азербайджанцы не смирятся с оккупацией территорий своей страны.
Алиев вместе с тем сказал, что дает Армении последний шанс вернуться к формату переговоров и вывести войска из Нагорного Карабаха.
Ранее 9 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил готовность возобновить мирный процесса по урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ.
Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан заявил, что занял семь сел, которые находились под контролем противника. Армения отрицает эту информацию. Вместе с тем президент непризнанной НКР Араик Арутюнян подтвердил потерю части позиций в районе Талыша и на южном направлении.
В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, после чего вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР при посредничестве России подписали протокол о перемирии, однако боевые действия периодически возобновляются.
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Комментарии 27
В мире , Видео , Война в Сирии , Гражданская война , Армения и Азербайджан , Ильхам Алиев , Никол Пашинян , Араик Арутюнян , Азербайджан
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