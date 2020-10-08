Азербайджан отозвал посла в Греции

"Азербайджанская сторона довела до внимания МИД Греции сообщения открытых источников о прибытии на оккупированные территории Азербайджана иностранных граждан, в том числе граждан Греции армянского происхождения, для участия в боях, и обратилась к противоположной стороне с запросом о проведении соответствующего расследования. Вслед за этим в связи с решением греческой стороны об отзыве своего посла для консультаций посол Азербайджанской Республики в Греции вызван в Баку для консультаций", — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.