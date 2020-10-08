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Джемилев поделился своим видением «крымского саммита» 

РИА Новости Крым 32 минуты назад
Джемилев поделился своим видением «крымского саммита»
Фото: Мустафа Джемилев во время его интервью для AFP в Киеве 6 мая 2014 года. Photo by SERGEI SUPINSKY / AFP
Бывший лидер меджлиса крымско-татарского народа* Мустафа Джемилев поделился своим видением проведения "крымского саммита". Об этом сообщает "Обозреватель".
Напомним, первый заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Эмине Джеппар анонсировала проведение "крымского саммита". По ее словам, мероприятие должно собрать глав иностранных государств. Ориентировочная дата проведения — 26 февраля.
Мустафа Джемилев заявил, что Россию тоже пригласят на саммит, однако он не уверен, что Москва согласится. На саммите, как думает Дежимлев, будут приниматься какие-то решение, за невыполнение которых "Россию будут наказывать".

"Если эти решения российской стороной не выполняются, то шаг за шагом будут усиливаться секторальные, персональные, экономические санкции", — подчеркнул Мустафа Джемилев.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, действующий лидер меджлиса крымско-татарского народа* Рефат Чубаров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, а также представители его офиса, "слили" целый ряд инициатив, касающихся крымских татар.
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Комментарии
В мире , Рефат Чубаров , Владимир Зеленский , Мустафа Джемилев
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